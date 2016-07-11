Фарнборо , Великобритания, 11 июля, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Qatar Airways ведет переговоры с Boeing, чтобы купить до 30 самолетов американской компании, передает Reuters. Катарский авиаперевозчик не исключает новых отмен покупок лайнеров Airbus.

bangaloreaviation.com Qatar Airways Boeing 777

В начале 2016 года Катар отменил продажу первой партии узкофюзеляжных Airbus A320 из-за задержек с поставками и объявил о поиске альтернативных самолетов для удовлетворения спроса.

«Мы достаточно продвинулись» в переговорах с Boeing, заявил журналистам исполнительный директор Qatar Airways Акбар аль-Бакер на авиасалоне Фарнборо. «Это от 25 до 30 самолетов, комбинация двух», — говорит он, ссылаясь на модель 737NG и ее модификацию — 737 MAX.

На вопрос, о реальности заключения контракта до окончания авиасалона Фарнборо, он ответил, что предстоит еще решить несколько проблем.

Аль-Бейкер указал также на отсутствие прогресса в тяжбе с европейской авиастроительной компанией. Несмотря на задержки, он надеется на получение второго A350 из 11 до конца июля.