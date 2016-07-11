Псков, 11 июля, 2016, 19:44 — ИА Регнум. Единый список псковского отделения партии «Яблоко» на выборах депутатов Псковского областного собрания шестого созыва возглавил председатель регионального отделения, член Федерального политического комитета партии Лев Шлосберг. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, списки кандидатов определила региональная конференция партии 10 июля.

shlosberg.ru Лев Шлосберг

Вторую позицию в списке занял депутат собрания Гдовского района, глава крестьянского хозяйства «Прометей», доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков, третья — депутат Псковского областного собрания, учитель математики и информатики Харлапковской школы Любовь Жильцова.

В пресс-службе партии отметили, что Псковское «Яблоко» выдвинуло максимально возможное согласно закону число кандидатов: в едином списке — 69 (по трое в 22 региональных группах плюс первая тройка) и 22 по одномандатным избирательным округам. Всего в региональный парламент шестого созыва жителям Псковской области предстоит избрать 44 депутата.

В списке кандидатов Псковского «Яблока» — лидер движения «Свободный берег» Игорь Батов, генеральный директор треста «Зеленхоз» Михаил Шараев, ветераны Вооруженных Сил Михаил Пустобаев и Анатолий Жидоморов, депутат Псковской городской думы, врач станции скорой медицинской помощи Артур Гайдук, градозащитник Александр Окунев, методист Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман, преподаватели вузов Татьяна Федорова и Маргарита Ткаченко, старший преподаватель Великолукской академии физической культуры и спорта Артем Медведев, инженер Андрей Вихман (Невельский район), педагог Ирина Ершова (Новосокольнический район), педагог и юрист Валентина Колесник (Островский район), журналист Любовь Герасимова (Струго-Красненский район).

Александр Конашенков (Гдовский район) и Любовь Жильцова (Палкинский район) баллотируются также в одномандатных избирательных округах.

Отмечается, что средний возраст кандидатов 46,5 лет. Самому младшему — 24 года, старшему — 66 лет. В списке кандидатов 28 женщин и 42 мужчины; 44 кандидата имеют высшее образование, в списке также 4 кандидата наук и один доктор наук.

20 кандидатов являются депутатами областного, городского и поселенческого уровней, 33 кандидата — члены партии, 37 — беспартийные.

На этой неделе документы кандидатов в депутаты будут переданы в Избирательную комиссию Псковской области для заверения и регистрации.

Напомним, выборы депутатов Псковского областного собрания состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года вместе с выборами в Госдуму РФ седьмого созыва.