Брюссель, 11 июля, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум надеется, что следующему премьер-министру Великобритании удастся разобраться с последствиями решения Лондона выйти из Евросоюза, передает Associated Press.

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Новый британский премьер должен будет «найти решения по Brexit, который был причиной многих проблем, в частности, для Великобритании, но и для Европы». Дейсселблум выступил накануне встречи министров финансов 19 стран еврозоны в Брюсселе после того, как стало известно, что новой главой британского правительства может стать Тереза Мэй.

Министр финансов Нидерландов говорит, что чем «скорее мы сможем разобраться в этой проблемной ситуации, тем лучше».

Хотя решение Великобритании выйти из ЕС — не основная тема обсуждения Еврогруппы, однако Brexit обострил ряд вопросов, как стабильность итальянских банков.

Сегодня действующий премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о своей отставке. Ожидается, что 13 июля станет известно имя нового хозяина Даунинг-стрит, 10, передает Euronews.

23 июня 52% граждан Соединенного Королевства проголосовали за отказ от членства в Евросоюзе.