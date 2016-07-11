Лондон, 11 июля, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о том, что уходит в отставку 13 июля. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает Reuters.

Surrey County Council News Тереза Мэй

Кэмерон заявил, что 12 июля он проведет последнее заседание Кабинета министров, 13 июля поучаствует в сессии парламента, где будут задавать вопросы новому премьер-министру, и в тот же день отправится в Букингемский дворец, где попросит королеву об отставке.

Политик добавил, что вечером 13 июля у Соединенного Королевства будет новый премьер-министр. Им станет нынешний министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй.

«Она сильный, компетентный политик, она способна обеспечить лидерство, которое понадобится стране в предстоящие годы, у нее будет моя полная поддержка», — сказал Кэмерон.

Напомним, Кэмерон заявил о намерении уйти в отставку сразу после объявления официальных результатов референдума о членстве Великобритании в Европейском Союзе. На этом референдуме победили сторонники выхода королевства из Евросоюза. Кэмерон, и большая часть консерваторов ратовали за сохранение членства.