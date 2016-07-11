Мурманские фермеры не могут добиться выделения земель
Мурманск, 11 июля, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Фермеры посёлка Пушной в Мурманской области не могут добиться от местной администрации выделения земель под расширение крестьянских хозяйств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, о том, что через несколько лет здания могут прийти в полную негодность, а подсобные хозяйства переполнены уже сейчас, местные производители заявили представителям мурманского отделения Общероссийского народного фронта.
«Аграрии не могут добиться от местной администрации выделения земель под расширение крестьянских хозяйств, — объяснили суть проблемы в организации. — Огромные поля с силосными ямами и десятки строений обанкротившегося совхоза в Кольском районе стоят заброшенными».
Общественники собираются направить предложение в адрес региональных властей для разработки льготного порядка оформления бесхозных территорий. Как отметили в ОНФ, проблемы фермеров могут быть связаны с отсутствием финансовой возможности для проведения ряда процедур. Ведь для того, чтобы выставить земли на аукцион, чиновникам необходимо признать объекты бесхозными, составить кадастровый план и оформить технический паспорт.
«Фермеры заявили, что готовы вложить средства в оформление необходимых бумаг, — заявили в мурманском ОНФ. — Им нужно помогать развиваться, ведь это и поступления в бюджет, и создание новых рабочих мест, и свежая продукция для местных жителей, на которую есть спрос».
Муниципальная власть тем временем уверяет: желание раздать землю есть, а вот возможности — нет. «Землёй мы не командуем», — в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил глава сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области Владимир Исаев.
«Сейчас у нас 2 тысячи гектар брошенных земель, — пояснил Исаев. — Мы ни в коем случае не выступаем против выделения земель, но это вопрос не в нашей компетенции. С 2015 года сельхозугодья отошли или в ведение Фонда Российской Федерации, или в ведение других структур. Я только за выделение земель, всех фермеров знаю лично».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сельское хозяйство в Мурманской области на протяжении нескольких лет переживает не лучшие времена: в результате банкротства нескольких крупных предприятий снизились объёмы производства мяса птицы и свинины, молока и молочных продуктов. Чтобы справиться с ситуацией, власти приняли решение увеличить ставки субсидирования продукции компаний, сохранивших производство, а также внедрить новые виды господдержки.