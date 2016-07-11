Мурманск, 11 июля, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Фермеры посёлка Пушной в Мурманской области не могут добиться от местной администрации выделения земель под расширение крестьянских хозяйств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, о том, что через несколько лет здания могут прийти в полную негодность, а подсобные хозяйства переполнены уже сейчас, местные производители заявили представителям мурманского отделения Общероссийского народного фронта.

Иван Гринюк. На полевом стане. 1949

«Аграрии не могут добиться от местной администрации выделения земель под расширение крестьянских хозяйств, — объяснили суть проблемы в организации. — Огромные поля с силосными ямами и десятки строений обанкротившегося совхоза в Кольском районе стоят заброшенными».

Общественники собираются направить предложение в адрес региональных властей для разработки льготного порядка оформления бесхозных территорий. Как отметили в ОНФ, проблемы фермеров могут быть связаны с отсутствием финансовой возможности для проведения ряда процедур. Ведь для того, чтобы выставить земли на аукцион, чиновникам необходимо признать объекты бесхозными, составить кадастровый план и оформить технический паспорт.

«Фермеры заявили, что готовы вложить средства в оформление необходимых бумаг, — заявили в мурманском ОНФ. — Им нужно помогать развиваться, ведь это и поступления в бюджет, и создание новых рабочих мест, и свежая продукция для местных жителей, на которую есть спрос».

Муниципальная власть тем временем уверяет: желание раздать землю есть, а вот возможности — нет. «Землёй мы не командуем», — в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил глава сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области Владимир Исаев.

«Сейчас у нас 2 тысячи гектар брошенных земель, — пояснил Исаев. — Мы ни в коем случае не выступаем против выделения земель, но это вопрос не в нашей компетенции. С 2015 года сельхозугодья отошли или в ведение Фонда Российской Федерации, или в ведение других структур. Я только за выделение земель, всех фермеров знаю лично».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сельское хозяйство в Мурманской области на протяжении нескольких лет переживает не лучшие времена: в результате банкротства нескольких крупных предприятий снизились объёмы производства мяса птицы и свинины, молока и молочных продуктов. Чтобы справиться с ситуацией, власти приняли решение увеличить ставки субсидирования продукции компаний, сохранивших производство, а также внедрить новые виды господдержки.