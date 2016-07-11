Донецк, 11 июля, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Донецк опроверг сообщения Генштаба ВСУ о взятии в плен представителей ВС ДНР в результате боя под Троицким (Донетчина, под контролем ВСУ). Соответствующее заявление сегодня, 11 июля, на брифинге сделал замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

«По информации, размещенной украинскими СМИ, в районе населенного пункта Троицкое якобы взяты в плен несколько российских военнослужащих. Распространяя данную информацию, высшее военное командование Украины ссылается друг на друга и не владеет достоверной информацией. Такую заведомо ложную информацию украинское военное руководство распространяет с целью выставить РФ агрессором», — считает Басурин.

Вместе с тем, он проинформировал, что присутствие наемников и националистов в рядах ВСУ приводит к растущему недовольству не только местных жителей, но и самих военнослужащих ВСУ.

«В результате разборок между английскими наемниками и ВСУ-шниками 58 омпбр одному солдату бригады сломали ногу. Для сокрытия преступления лечение проводится в местном госпитале», — отметил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь с 10 на 11 июля вблизи Троицкого подразделения ВСУ отбили атаку диверсионной группы ДНР, состоявшей из более чем 20 бойцов. Согласно информации Генштаба, в результате боя с ДРГ ДНР погиб один гражданин РФ (уроженец г. Омск), еще двое раненых бойцов ДНР были задержаны.