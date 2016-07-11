Санкт-Петербург, 11 июля, 2016, 19:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 12 июля пройдут ливни, грозы с порывами ветра до 15−17 м/с. Об этом сегодня, 11 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональных МЧС.

Валентин Серов. Пётр I . 1907

В обоих регионах синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах пройдут ливни. Ветер ночью будет южный, до 4−9 м/с, а утром и днем — юго-западный, западный, до 7−12 м/с. По данным ведомства, во время грозы порывы ветра будут достигать 15−17 м/с.

По данным метеорологов, температура воздуха в Петербурге существенно не изменится: ночью составит +14−16 градусов, днем потеплеет до +19−21 градуса. В Ленобласти ночью будет +11−16 градусов, на востоке температура местами опустится до +8 градусов, днем обещают +18−23 градуса.

Спасатели просят граждан соблюдать меры предосторожности: во время грозы по возможности выключить все электроприборы и не приближаться к деревьям и неустойчивым конструкциям.

Напомним, на минувшей неделе шторм в течение нескольких суток бушевал в городе и области: шквалистый ветер вкупе с дождем сотнями валил деревья, сносил светофоры и дорожные знаки, срывал кровли. Ненастье заблокировало вход и выход в порты Северной столицы и стало причиной прекращения навигации по рекам и каналам города. В одном из районов Петербурга вышла из берегов река, при том, что наводнения в городе не было.