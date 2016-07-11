Тбилиси, 11 июля, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В Тбилисском международном аэропорту 11 июля открылась новая взлетно-посадочная полоса, и отныне аэропорт сможет принимать воздушные суда любых типов и размеров. Об этом журналистам заявила директор «Объединения аэропортов Грузии» Кетеван Алексидзе.

Цитата из к/ф «Мимино». реж. Георгий Данелия. 1978. СССР Вахтанг Кикабидзе в роли Мимино

На церемонии открытия реабилитированной взлетно-посадочной полосы присутствовали первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, другие члены Кабинета министров, мэр Тбилиси Давид Нармания, представители авиационной администрации и «Грузаэронавигации».

После введения в строй новой полосы отменяются все ранее действовавшие ограничения на прием и отправку самолетов в дневные часы, и главный аэропорт Грузии возвращается к 24-часовому режиму работы.

Работы по реабилитации взлетно-посадочной полосы продолжались в течение 12 недель, и на них были задействованы около 200 человек и более 60 единиц техники. Всего на эти работы, а также на развитие инфраструктуры аэропорта и обновление навигационных систем было затрачено более 70 млн лари.