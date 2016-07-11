Киев, 11 июля, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Российская Федерация превращает Крым в мощную военную базу, заявил сегодня, 11 июля, во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Украинский Крым до «аннексии» был курортом, туда приезжали люди и отдыхали. К большому сожалению, украинский Крым сейчас превращается в мощную современную военную базу», — рассказал Гройсман.

По его словам, сегодня «миролюбивая и толерантная» Украина вынуждена создавать современную армию, чтобы защититься от внешней агрессии.

«Самая главная черта украинского народа заключается в том, что мы очень хорошие, гостеприимные, откровенные, открытые и мы не заслуживали такого отношения по отношению к украинским гражданам со стороны России. Наша задача сегодня — создать надлежащий уровень обороны для того, чтобы любому, у кого агрессивные планы, не приходило в голову атаковать Украину», — сказал Гройсман.

Соответственно, украинский премьер подчеркнул важность предоставления Канадой поддержки и подготовки Вооруженных сил Украины «в условиях военной агрессии» и также отметил необходимость расширения сотрудничества стран в оборонной сфере.