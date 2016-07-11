Нижний Новгород, 11 июля, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В Нижегородской области двоих студенток из Арзамаса подозревают в распространении наркотиков.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, 7 июля 2016 в дневное время в Арзамасе сотрудники полиции в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли у 16-летней студентки 2,599 граммов наркотического вещества. У 18-летней девушки было изъято 3,125 граммов наркотического вещества.

По версии следствия, девушки хранили наркотики при себе, чтобы в дальнейшем сделать так называемые закладки.

Обе подозреваемые являются студентками средне-специального учебного заведения, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния. Расследование уголовного дела продолжается.