Москва, 11 июля, 2016, 18:49 — ИА Регнум.



gazprom.ru Сотрудник «Газпрома»

Российские поставщики газа столкнулись с избытком предложения «голубого топлива» в мировых масштабах. Это неизбежно найдет свое отражение в их ценовой политике на российском рынке, заявила 11 июля корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Ольга Маликова.

«Постепенный процесс либерализации российского газового рынка, в частности, запуск пилотного проекта на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов, следует рассматривать в контексте изменений, происходящих на мировом газовом рынке и процесса либерализации газового рынка, протекающего уже в течение нескольких лет на территории ЕС», — заявила Маликова.

«В последние годы на мировом газом рынке в связи со «сланцевой революцией» в США, расширением предложения сжиженного природного газа, запуском в коммерческую эксплуатацию новых месторождений газа возник избыток предложения этого энергоносителя и снижение цен», — пояснила экономист.

«В начале текущего десятилетия за счет почти двукратного снижения цен на газ вследствие эффекта «сланцевой революции» США приобрели значительные конкурентные преимущества в сфере развития промышленности. Сегодня в США, по оценкам американских экспертов, происходит процесс так называемого решоринга (возвращения — прим. ИА REGNUM) производства и промышленный ренессанс», — отметила Маликова.

По оценкам ИНЭИ РАН, еще в 2012 году цены на газ и электроэнергию для промышленности в России сравнялись с их ценами в США, «ликвидировав это наше конкурентное преимущество в торговле с крупнейшей экономикой мира», добавила эксперт.

«Процесс либерализации газового рынка Европы также происходит на фоне тенденции к снижению цен на газ и последовательной политики стран Евросоюза к диверсификации источников поставок энергоносителей. Немаловажную роль играет также повышение энергоэффективности экономик европейских стран, прорыв в развитии альтернативной энергетики», — продолжила она.

Таким образом, в определенной степени процесс постепенной либерализации газового рынка, запускаемой в Российской Федерации, следует в фарватере изменений, происходящих в Европе, однако на этом сходства между Россией и европейскими странами заканчиваются, отметила эксперт.

«В отличие от стран Евросоюза Российская Федерация является экспортером, а не импортером газа и для российского газового рынка типичен высокий уровень монополизации в газовом комплексе, обусловленный не только историческими, но и технологическими причинами», — подчеркнула она.

В силу этого, по словам Маликовой, вопрос о ценах на энергоносители, в частности, на газ, имеет исключительно высокое значение для экономики Российской Федерации: «В структуре российской промышленности преобладают энерго‑ и материалоемкие производства и любое повышение цен на энергоносители заметно сказывается на объемах производства, экономической эффективности деятельности промышленных компаний, их налоговых платежах в бюджет».

Как считает экономист, в сложившихся условиях процесс либерализации газового рынка способен повлечь за собой как новые возможности, так и весьма существенные риски: «Как правило, развитие конкурентных отношений в отрасли, либерализация условий хозяйствования потенциально создают возможности для внедрения технологических инноваций, снижения издержек производства и в некоторых случаях снижения цен для конечных потребителей. Одновременно либерализация рынка проходит в условиях высокого уровня монополизации — наличия на рынке олигополии, что как раз типично для газового рынка, почти всегда влечет за собой рост тарифов».

При запуске пилотного проекта по либерализации газового рынка на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округов в условиях низких издержек на добычу, близости конечных потребителей цены на газ для промышленных потребителей, скорее всего, снизятся, и выигрыш данных субъектов Федерации будет очевиден, считает эксперт.

Вместе с тем, в других регионах этот процесс может привести к обратным результатам. Доходность «Газпрома» падает, поэтому на российском рынке ему будет необходимо компенсировать потери. «В регионах типа Тюменской области все будет хорошо, но регионы с отдаленными потребителями, скорее всего, окажутся малоинтересны, и там будет тормозиться процесс развития газотранспортной инфраструктуры», — говорит Маликова.

«Регионы, удаленные от мест добычи сырья и с небогатыми потребителями объективно в условиях либерализации рынка могут столкнутся с повышением тарифов, как в силу монополизма, так и в силу объективно высоких издержек по поставкам газа», — подчеркнула экономист.

«В условиях и без того чрезвычайно высокого уровня дифференциации регионов Российской Федерации по размерам валового регионального продукта и по уровню жизни граждан это может создать дополнительные риски для развития промышленности, расположенной на территории таких регионов», — подытожила Маликова.

11 июля «КоммерсантЪ» сообщил о намерении Федеральной антимонопольной службы запустить в 2017 году в Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО пилотный проект по либерализации цен на газ для промышленности.

«Газпром» получит право давать скидки на газ, что сейчас могут делать только независимые производители. Инициатива уже вызвала недовольство НОВАТЭКа и «Роснефти», поскольку «Газпром» может в таком случае получить позицию монополиста в регионе.