Калуга, 11 июля, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Подписание меморандума о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории Калужской области, между региональным правительством и компанией Volvo состоялось сегодня, 11 июля в Екатеринбурге, в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2016». Документ подписали заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов и председатель совета директоров и президент Volvo Group Мартин Люндстедт.

Фото Агентства регионального развития Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, соглашение подразумевает договоренность о реализации инвестиционного проекта на территории калужского региона по производству грузовых автомобилей, оснащенных автоматизированными трансмиссиями российского производства. В дальнейшем условия реализации проекта будут зафиксированы в инвестиционном контракте.

«Вместе с нашими шведскими партнёрами и при поддержке министерства промышленности России мы договорились о развитии нового инвестиционного проекта, в рамках которого в Калужской области будут производиться автоматизированные трансмиссии для грузовых автомобилей «Вольво». Детали будущего производства раскрывать пока рано, но могу заверить, что это крупный проект, под который запланировано создание большого числа рабочих мест, а также увеличение мощностей основного производства «Вольво». Данное соглашение — это хороший пример для компаний, развивающих автомобилестроение в России. За счёт модернизации, запуска новых мощностей предприятия повышают конкурентоспособность своей продукции, а также получают доступ к инструментам государственной поддержки», — заявил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов:

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в индустриальном парке «Калуга-Юг» реализуется hzl проектов «Вольво Груп»: завод Volvo по производству грузовых автомобилей брендов «Вольво» и «Рено»; Volvo Truck Center Калуга — сервисный центр грузовой техники; таможенный департамент Volvo; завод по производству экскаваторов компанией Volvo Construction Equipment; завод Volvo Group Cab Factory по производству кабин для грузовых автомобилей Volvo и Renault.