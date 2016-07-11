Киров, 11 июля, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Арендованный правительством Кировской области лагерь в Крыму будет готов принять детей к четвертной смене. Об этом заявил и.о. губернатора Алексей Кузнецов.

Инструктор занимается с детьми. Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». СССР

По его словам, суммы, выделенной на подготовку лагеря из областного бюджета, оказалось недостаточно. В настоящее время идёт работа по приведению лагеря в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.

«В течение предыдущих двух лет этот лагерь не работал, в связи с чем на сегодня обозначился ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить незамедлительно. Мы настроены, что лагерь будет полностью готов к началу четвёртой смены — 8−9 августа», — заявил Кузнецов.

При этом он отметил, что в областном правительстве «уже есть понимание», каким образом со следующего сезона сделать работу крымского лагеря безубыточной.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня для кировских школьников должна была начаться первая смена в детском оздоровительном лагере в Алуште.

Глава кировского Минобразования Александр Измайлов получил выговор за срыв детского отдыха в Крыму. Его обвинили в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей при координации работы органов исполнительной власти Кировской области с организациями, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей.