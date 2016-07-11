Рига, 11 июля, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Комментируя ситуацию в промышленности города, в частности, положение на даугавпилсском Локомотиво-ремонтном заводе (Латвия), мэр Даугавпилса Янис Лачплесис, заявил, что предприятие не сможет выжить без заказов из России, сообщает портал Nasha.lv.

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Градоначальник назвал ситуацию на ЛРЗ, «очень серьезной». «Надо понимать, что без российских заказов у ЛРЗ будущего нет», — заявил Янис Лачплесис. Он выразил надежду, что владельцы предприятия смогут найти заказы в России и обеспечить нормальную работу завода, поскольку «все остальные заказы — это лишь второстепенные виды деятельности, которые никак не поправят ситуацию».

Говоря о ситуации в других отраслях экономики города, мэр отметил, что «там ситуация не выглядит так напряженно», Сейчас вступает в силу закон о специальной экономической зоне, таким образом, можно ожидать притока инвестиций, открытия новых европейских проектов. Поэтому, в течение ближайшего года можно ожидать прихода инвестиций в город, а также изменения на рынке труда.

Напомним, даугавпилсский локомотиворемонтный завод является крупнейшим в странах Прибалтики предприятием, производящим капитальный ремонт и модернизацию железнодорожного подвижного состава. Это также крупнейшее предприятие в Даугавпилсе, на котором работают 550 человек.

Консолидированный оборот завода в первом квартале 2016 года составил 2,3 млн евро, что на 37% меньше, чем в первом квартале 2015 года. Убытки предприятия в первом квартале 2016 года составили 960 тыс. евро, в прошлом году в этот же период убытки составляли 923 тыс. евро.

С марта 2016 года с работы на заводе уволено более 80 работников, и существуют опасения, что в результате оптимизации деятельности этого предприятия произойдет массовое увольнение трудящихся.