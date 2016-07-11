Москва, 11 июля, 2016, 19:07 — ИА Регнум. В Москве планируют организовать бесплатные занятия по самообороне для женщин. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии ОП РФ по безопасности Антон Цветков, подобные акции необходимо запускать системно, а не разово. Он отметил, что в противном случае это не сможет обеспечить девушке безопасность в нужный момент.

Страх

«Бороться с преступниками надо не акциями, здесь нужна системная работа. Это работа не разовая. Есть подозрения, что это все показушно — вот так просто организовать 40 секций по безопасности и самообороне», — сообщил Цветков.

По его словам, эффективнее была бы организация курсов по подготовке женщин к экстремальным ситуациям.

«Здесь важна морально-психологическая подготовка женщины. Да, им необходимо знать несколько приемов. Но намного важнее подготовить их так, чтобы они могли любую опасную ситуацию избегать, а не вводить в заблуждение, что они смогут дать отпор», — подчеркнул член ОП РФ.

Напомним, ранее пресс-служба «Мосгорпарка» сообщила, что на 40 площадках городских парков могут быть организованы курсы по самообороне для женщин. Отметим, что интерес к теме самообороны возник на фоне появившегося в социальной сети Facebook флешмоба #Янебоюсьсказать, где женщины открыто рассказывают о случаях сексуального домогательства и изнасилования.