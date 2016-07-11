Самара, 11 июля, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Предварительный обход в Самарской области выявил 525 сельхозорганизаций, 2039 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 1075 садоводческих объединений, 264 тыс. 775 личных подсобных хозяйств в сельской местности и 24 тыс. 467 — в городской. Такие данные опубликовала пресс-служба облправительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аркадий Пластов. Земля. 1962

Напомним, в Самарской области, как и в других регионах страны, 1 июля 2016 года стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая продлится до 15 августа текущего года.

Как отмечают в региональном правительстве, в муниципальных образованиях встречаются лишь единичные случаи отказов от переписи, что взято на контроль инструктором, и переписчик должен посетить данный объект в конце переписи для получения ответов.

По данным мониторинга «О ходе проведения переписи» на 11 июля среди сельскохозяйственных организаций (крупных, средних, малых) представили формы переписных листов 42 организации. Среди крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей из 2 тыс. объектов, подлежащих переписи, более 400 заполнили переписные листы. Из 265 тыс. объектов личных подсобных хозяйств в сельской местности опрошены переписчиками около 47 тыс. хозяйств, что составляет 18%. В городской местности из 24 тыс. объектов, попавших в выборку, опрошено переписчиками около 3 тыс. хозяйств, что составляет 14%, и 13% хозяйств садово-дачных объединений.

По информации Росстата, основные вопросы, которые больше всего интересуют абонентов горячей линии Всероссийской переписи, в том числе из Самарской области, — это зачем нужна сельскохозяйственная перепись, что дадут полученные сведения стране и на основе каких законодательных актов проводится сельскохозяйственная перепись.

«Каждый сельхозпроизводитель может внести свой вклад в создание портрета сельского хозяйства Самарской области и всей России, а государство, основываясь на полученных данных, сможет разработать эффективные программы поддержки и скорректировать планы дальнейшего развития данной отрасли», — отметили в облправительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводится на основании постановления правительства РФ. Под наблюдение попадают юридические и физические лица, которые являются собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись затронет значительную часть населения Самарской области — в ходе подготовительных мероприятий выделено 318 тыс. 277 объектов. Среди них: 2006 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 264 тыс. 197 личных подсобных хозяйств граждан в сельских поселениях, 24 тыс. 642 личных подсобных хозяйств граждан городских округов и городских поселений и 26 тыс. 357 участков в 1075 некоммерческих объединениях граждан, а также более 500 сельскохозяйственных организаций.

Самарастатом привлечено 676 переписчиков и 113 инструкторов, они работают во всех муниципальных образованиях Самарской области. После окончания Всероссийской сельскохозяйственной переписи инструкторами будет совершен контрольный обход, необходимый для проверки работы переписчиков. В период с 16 по 22 августа будут выборочно опрошены 2% респондентов.