Саранск, 11 июля, 2016, 18:19 — ИА Регнум. ФАУ «Главгосэкспертиза России» одобрило скорректированный проект стадиона «Мордовия Арена» в Саранске, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Стоимость проекта после корректировки снизилась на 50 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе генерального проектировщика, а также застройщика стадиона ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

россия2018.рф Обновленный проект стадиона «Мордовия Арена» в Саранске

«Корректировка проектной документации выполнена с учетом требований постановления правительства РФ о порядке организации и проведения работ в области обеспечения безопасности стадионов Чемпионата мира по футболу 2018 года, требований ФСБ России, ФСО России, МЧС России, МВД России. Кроме того, в связи с изменившимися экономическими условиями потребовалась оптимизация ранее принятых проектных решений», — пояснили в компании.

С учетом корректировки, стоимость проекта составит 15,8 млрд рублей или на 50 млн рублей меньше ранее запланированной суммы.

Согласно внесенным изменениям, высота оболочки фасада стала одинаковой по всему периметру арены, ранее оболочка внешне напоминала седло. Кроме того, внесены изменения и в цветовое оформление футбольной арены — изначально планировалась арена, выполненная в оранжевых тонах, сейчас проект оформляется в соответствии с цветами российского флага.

Площадь здания стадиона составит 122,137 тыс. кв метров, верхняя отметка находится на высоте 50,1 м. Проектируемая территория расположена в удобной с точки зрения транспортной доступности северо-восточной части Саранска. До аэропорта от стадиона — 5 км, до железнодорожного вокзала — 2,4 км, до автовокзала — 4,8 км.

Овальное здание стадиона с высоким двухэтажным стилобатом накрыто кровлей, представляющей из себя легкую пространственную металлоконструкцию, наклоненную внутрь чаши футбольной арены для комфортного пребывания зрителей и большего попадания солнечного света на газон.

Трибуны расположены в три яруса. В целях предотвращения конфликтов между болельщиками трибуны рассечены на изолированные сектора. В режиме «наследие» часть трибун верхнего яруса — порядка 15 тыс. мест — будет демонтирована, и на освободившихся площадях планируется разместить коммерческие зоны и спортивные залы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стадион будет располагаться на правом берегу реки Инсар. Помимо матчей чемпионата мира по футболу также арена будет использоваться для матчей международного уровня и чемпионата России.

После проведения мундиаля объект будет использован для подготовки местной команды по футболу, занятий другими видами спорта, проведения массовых зрелищных спортивных и культурных мероприятий.

В 2018 году на стадионе «Мордовия Арена» пройдут четыре игры группового этапа мирового первенства.