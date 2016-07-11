Москва, 11 июля, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Официальный трейлер к драматическому фильму «Землетрясение» режиссёра Сарика Андреасяна появился в сети сегодня, 11 июля. Картина снималась на основе реальных событий и рассказывает об армянской трагедии 7 декабря 1988, когда на северо-западе страны произошло землетрясение мощностью в 7,2 балла.

Цитата из х/ф «Землетрясение». реж. Сарик Андреасян. 2016. Россия Выжившие

Режиссёр Сарик Андреасян называет фильм данью уважения к тем, кто погибли в 1988 году. По сюжету «Землетрясения» на фоне природной катастрофы разворачивается история двух героев — 45-летнего Константина Бережного (Константин Лавроненко) и 20-летнего Роберта Мелконяна (Виктор Степанян). Много лет назад в автокатастрофе по вине Бережного погибли родители Роберта. Через несколько лет герои встречаются вновь — они оказываются в одном спасательном отряде, но узнают друг друга не сразу…

Работа над сценарием и подготовка к «Землетрясению» заняли около двух лет. Съёмки начались в середине октября 2015 года и в течение 41 дня проходили в России и Армении.

Как сообщают в пресс-службе кинокомпании «Марс Медиа», 1 декабря 2016 года — в преддверии 28-летия трагедии в Ленинакане — фильм выйдет в прокат в России, Армении и Украине. Премьерный показ «Землетрясения» состоится в Ереване 10 ноября, 17 ноября картину покажут в Москве.

В конце июня 2016 года первый закрытый показ фильма уже прошёл в столице России. Выходя из кинозала, зрители признавались, что испытали во время просмотра очень тяжёлые чувства, хотя и были готовы увидеть катастрофу.

Цитата из х/ф «Землетрясение». реж. Сарик Андреасян. 2016. Россия Слёзы

Продюсер Рубен Дишдишян сообщил, что «Землетрясение» является для него очень личным кино: «Сам я принимал участие в событиях в Ленинакане, был там вместе с соседями. Мы тогда поехали помогать разгребать завалы, поэтому для меня этот фильм — это очень личный вопрос. Мы долго готовились к съёмкам, писали сценарий, собирали команду и теперь наконец закончили нашу работу».

По словам Дишдишяна, главная задача съёмочной группы состояла в том, чтобы сделать качественное, хорошее кино, которое не оставило бы зрителей равнодушными.