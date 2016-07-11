Бишкек, 11 июля, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В Аппарате президента Киргизии считают, что не существует никакой связи между предстоящим 13 — 14 июля визитом в Бишкек канцлера Германии Ангелы Меркель и проходящим в Верховном суде страны пересмотром дела правозащитника Азимжана Аскарова, ранее осужденного и приговоренного к пожизненному лишению свободы за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

ИА REGNUM

«Какой будет исход (судебного процесса — прим. ИА REGNUM), никто не знает. Суд независимый, и мы на него повлиять не можем. Отправной точкой судебного процесса является статья 41 Конституции и решение комитета ООН. Я думаю, мы должны внимательно следить за процессом. И какое бы решение не было, мы должны его принять. Я думаю, что за ним наблюдает весь мир. Я надеюсь, наша судебная система покажет беспристрастность», — подчеркнул завотделом внешней политики Аппарата президента Сапар Исаков, выступая на пресс-конференции.

Чиновник отметил, что «это будет единственный визит главы ФРГ в центральноазиатский регион», который «даст мощный импульс развитию двухсторонних отношений». «В этом году наша страна отмечает 25-летие со дня независимости. Считаю, что все это символично. Мы ожидаем много позитивных вещей от этого визита», — сказал он и добавил, что на период пребывания Меркель в Киргизии не запланировано подписание каких-либо официальных документов.

Сапар Исаков сообщил, что в ходе встречи представители киргизских властей намерены обсудить с Ангелой Меркель парламентские и президентские выборы, реформы в избирательной системе и борьбу с коррупцией, ситуацию в Афганистане, а также ряд других тем. Кроме того, Киргизия намерена выступить с важной инициативой, подробности которой будут оглашены непосредственно в ходе предстоящих переговоров.

ИА REGNUM напоминает, что Азимжан Аскаров был осужден судебными органами Киргизии и приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве милиционера Мыктыбека Сулайманова (сожжен заживо), в организации массовых беспорядков и в возбуждении межнациональной вражды во время межэтнического конфликта, произошедшего на юге республики летом 2010 году. В апреле 2016 года Комитет ООН по правам человека, ссылаясь на Международный пакт о гражданских и политических правах, потребовал от властей Киргизии освободить и оправдать Азимжана Аскарова.