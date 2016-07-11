Рыбинск, Ярославская область, 11 июля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. На день Тихвинской иконы Божьей Матери на корабле над водами Рыбинского водохранилища в Ярославской области прошла литургия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Рыбинской епархии.

фото Рыбинской епархии

Служба состоялась над одним из затопленных монастырей — Мологской Афанасиевской обителью. Там раньше находился почитаемый образ Богородицы — «Тихвинская». Литургию отслужил епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. Литургия была отслужена под открытым небом на переносном престоле.

Церковное предание гласит, что икону в Афанасьевский монастырь принёс из Ярославля как отцовское благословение первый мологский князь Михаил Давидович. После революции 1917 года ее из монастыря забрали в музей. В ходе кампании по изъятию из музеев предметов из металла, икона пропала.

Справка:

Город Молога находился в 32 км от Рыбинска и в 120 км от Ярославля при слиянии реки Мологи с Волгой. 14 сентября 1935 года Совет народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) издали постановление о строительстве Рыбинского и Угличского гидроузлов. Жителей выселили, а к 1947 году территория города была полностью затоплена. Под воды вместе с городом ушли: Афанасьевский монастырь, главной святыней которого была чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, четыре храма.

При строительстве Рыбинского и Угличского гидроузлов и заполнении водохранилища разрушены и затоплены около 800 сел и деревень. Под водами Рыбинского водохранилища оказались более 50 храмов и 6 монастырей, среди которых: Югская Дорофеева пустынь, располагавшаяся на полпути от города Мологи до Рыбинска; обширный комплекс Мологского Афанасиевского монастыря, основанного в XIV веке; Леушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь, находившийся между Череповцом и Рыбинском близ реки Шексны; Паисиев Покровский монастырь, стоявший на берегу Волги близ Углича.