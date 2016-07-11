Кострома, 11 июля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. В Костромской области в 2015 году объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 412,5 млн рублей, что на 70,4 млн больше, чем в 2014 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, такие данные озвучил директор регионального департамента агропромышленного комплекса Сергей Иванов на еженедельном оперативном совещании 11 июля.

Анатолий Левитин. Знатная телятница колхоза «Лесное» Ф. Ласько. 1951

По информации профильного ведомства, за первый квартал 2016 год размер инвестиций составил 41,85 млн рублей. ООО «Русский кролик» закупило транспортные средства, ОАО «Волгореченскрыбхоз» устанавливает замкнутое водоснабжение для выращивания осетровых рыб, на АО «Шувалово» реконструируется несколько производственных корпусов общей площадью 10 тысяч квадратных метров. ООО «Вохомский сырзавод» проводит модернизацию производства, в которую вложено 29,3 млн рублей инвестиций. На ООО «Мантуровский сыродельный комбинат» также идет реконструкция, общая стоимость инвестиционного проекта составляет 17,3 млн рублей. На «Племзавод «Караваево» достраивается цех по переработке молока мощностью до 30 тонн в сутки, в проект вложено 25 млн рублей.

В 2016 году был запущен цех по переработке мяса на ООО «Макарьевские колбасы». Еще одна модернизация произведена в ЗАО «Галичское по птицеводству», где общий объем инвестиций составил 193 млн рублей.