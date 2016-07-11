Рига, 11 июля, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) принял решение потребовать у самоуправлений обеспечения с 1 сентября 2016 года зарплату в размере 620 евро всем дошкольным педагогам, сообщает LETA. Для этого, как заявила руководитель ЛПРОН Инга Ванага, профсоюз разошлет письма всем самоуправлениям с требованием платить педагогам 620 евро, вместо намеченных 560 евро. ЛПРОН настаивает, чтобы самоуправления дали ответ до 17 августа, а затем примет решение о дальнейших действиях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Поскольку Организация экономического сотрудничества и развития также подчеркивает необходимость равного отношения к работникам образования, профсоюз готов обратиться в международные организации.

Напомним, правительство, рассматривая новую модель зарплат учителей, включило в нее оговорку о том, что самоуправления, если у них нет возможности, могут в переходный период платить дошкольным педагогам 560 евро вместо предусмотренных 620.

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