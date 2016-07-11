Самара, 11 июля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. По данному факту следственным отделом по Сызрани возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе СУ СКР региона.

Пётр Клодт. Последняя весна. 1861

С 13 января по 20 января 2016 года в Сызрани медицинские работники не предприняли должных мер к госпитализации 69-летней женщины в больницу, в результате чего женщина скончалась дома от острой сердечно-сосудистой недостаточности из-за интоксикации, вызванной разлитым каловым перитонитом.

Расследование уголовного дела продолжается, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.