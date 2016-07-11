Киев, 11 июля, 2016, 17:49 — ИА Регнум. В рамках Минских соглашений по урегулированию в Донбассе Украина выполнила «95% своих политических обязательств и 100% обязательств в сфере безопасности». Об этом 11 июля заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фиг вам

«Выполнение Минских соглашений должно привести к деоккупации украинских территорий и миру на нашей земле. Украина доказала, что выполнила 95% всех политических обязательств в рамках Минских соглашений и 100% в рамках сферы безопасности. В этой ситуации для нас жизненно необходимо, чтобы Россия выполнила критерии безопасности, чтобы запустить политический процесс», — заявил Порошенко.

По его словам, сейчас «именно Россия должна прекратить огонь, Россия должна вывести свои войска, тяжелую артиллерию, ракетные установки и танки от линии соприкосновения».

«Для нас важно иметь сценарий, как мотивировать Россию и реализовать подписанные в Минске соглашения. Это очень важный вопрос для Украины, потому что мы каждый день платим очень высокую цену. Ежедневно у нас есть раненные и убитые солдаты», — сказал украинский президент.

ИА REGNUM напоминает, что глава ДНР Александр Захарченко ранее неоднократно обвинял Украину в саботаже минских соглашений и заявлял о недопустимости выборочного подхода к Минским соглашениям по Донбассу.

«Украина продолжает саботировать выполнение минских договоренностей. За два года существования «Комплекса мер», принятого в Минске, ни один из его пунктов так и не был выполнен украинской стороной в полном объеме», — заявил Захарченко в мае, напомнив, в частности, что Верховная рада Украины вообще не приняла ни одного закона, прописанного в «Минске-2».

«Еще раз напомню представителям киевского режима, что «Комплекс мер» — это не меню из ресторана, в котором можно выбрать только то, что понравится. Это «дорожная карта», предусматривающая четкую последовательность шагов, а еще от его выполнения зависят жизни и благополучие тысяч мирных граждан», — добавил глава ДНР.