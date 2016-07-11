Ярославль, 11 июля, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Пешеходную часть Тверской улицы в Москве переделают по проекту ярославских архитекторов из бюро «План Б». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании проводившей конкурс — «КБ-Стрелка».

фото сайта strelka.com

Первый этап самой масштабной реконструкции центральной улицы Москвы касается проезжей части, ярославцы выдвинули проект обустройства тротуаров.

«Наша основная задача — привлечение активности на тротуары Тверской. Чтобы увеличить привлекательность пешеходного пространства нужно больше места. Там есть театры, кафе, которые могли бы проводить свои мероприятия, промо-акции, например.

Просто увеличить ширину тротуаров мы не можем, это создаст эффект «бутылочного горлышка» в потоке транспорта. Мы предлагаем использовать примыкающие перпендикулярно к Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицы и увеличить там пешеходные зоны, образуются своего рода «лагуны» на перекрестках, появится на перекрестках система мини-площадей. Сейчас там все заставлено машинами.

Мы поднимаем эти проезжие части в одну плоскость с тротуаром, где это возможно, чтобы организовать общее пространство. В европейских городах это распространенная практика. Машина туда заехать сможет, но вынуждена сбавлять скорость. Мы объединяем эти пространства в одну плоскость, чтобы люди не скакали то вниз, то вверх. Мы усиливаем эту концепцию характером мощения с разноформатными прямоугольниками. Мы возвращаем деревья на их законные места. Проблема в том, что под землей много сетей. Где с сетями ничего не сделать, деревья будут в кадках», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM архитектор бюро «План Б» Александр Качалов.

По его мнению, многие решения для Тверской могли бы когда-нибудь быть реализованы и в Ярославле.

«В каком-то далеком будущем при возникновении возможностей. Это был бы сдвиг в отношении города к людям. У нас есть улица Свободы, где тоже в свое время были деревья. Она очень похожа по стилистике, хотя не сопоставима по ширине. Но проблемы у нее те же, что и у Тверской. Раньше это была такая импозантная пышная улица с магазинами и кафе на первом этаже, но постепенно деревья по разным причинам были вытеснены. Тротуар на улице Свободы небольшой, и, к сожалению, что-то изменить здесь — это из области фантазии», — поделился своим мнением архитектор Александр Качалов.

За победу в конкурсе «КБ Стрелка» ярославцы получат 826 тыс руб., а также контракт на сумму 4 млн руб. на доработку концепции.