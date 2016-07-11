Лондон, 11 июля, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что сохранение тесных связей с Евросоюзом отвечает «фундаментальным национальным и экономическим интересам» его страны, передает Reuters.

bundeskanzlerin.de Саммит ЕС в Брюсселе, 19 февраля 2016 года

Выступая на авиашоу Фарнборо в графстве Хэмпшир, Кэмерон заявил, что Лондон должен принять реалии референдума и строить новые отношения с партнерами по ЕС.

«Большие стратегические решения оставлены новому премьер-министру, но подготовительные работы идут полным ходом», — говорит британский премьер.

Кэмерон предупреждает о «других проблемах». С ними Даунинг-стрит будет обращаться с «позиции силы, с растущей экономикой, значительно сокращенным дефицитом, низкой инфляцией, большими рабочими местами и бизнесом».

Напомним, на референдуме 23 июня большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза.