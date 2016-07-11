Лондон, 11 июля, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Новым премьер-министром Великобритании станет нынешняя министр внутренних дел Тереза Мэй. Об этом будет объявлено в конце этой недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Консервативной партии.

Policy Exchange Тереза Мэй

Сегодня свою кандидатуру сняла единственный конкурент Мэй после первого тура внутрипартийных выборов — министр энергетики Андреа Лидсом. Таким образом, Мэй осталась единственным кандидатом.

Пока ещё действующий премьер-министр Дэвид Кэмерон должен к концу недели передать полномочия Мэй. Завтра, 12 июля, Кэмерон проведет последнее заседание Кабинета министров, на котором он должен представить Мэй, как свою преемницу.

13 июля в парламенте пройдет сессия, когда депутаты будут задавать вопросы новому премьер-министру. 14 июля в Лондоне будет королева Елизавета II, и Кэмерон должен будет поехать к ней в Букингемский дворец и попросить об отставке. После этого королеве останется только назначить Мэй своим новым премьер-министром.

Таким образом, Мэй станет второй женщиной на посту премьер-министра Великобритании. Первой была «железная леди» Маргарет Тэтчер, которая ушла в отставку 26 лет назад.