Саранск, 11 июля, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Жители Мордовии выбирают российские курорты. Согласно данным крупнейших туристических агентств Саранска, число желающих провести отпуск в Сочи и на Крымском полуострове выросло на 30%, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Александр Дейнека. В Севастополе. 1956

«Приятно, что отечественные курорты становятся все более конкурентоспособными по сравнению с признанными лидерами, даже несмотря на снятие ограничений по популярным направлениям. Мы видим сейчас некоторый спад выездного туризма в стране. Значит, открываются новые возможности для развития туризма внутреннего», — полагает глава Мордовии Владимир Волков.

По его словам, сфера внутреннего туризма должна стать одной из центральных для республики на ближайшие годы. «Мордовии есть что показать, есть, чем привлечь туристические потоки. Среди ярких достопримечательностей — Кафедральный Собор святого Феодора Ушакова — единственный храм, названный в честь флотоводца, покровителя российских моряков; скульптуры всемирно известного скульптора Степана Эрьзи; площадь 1000-летия с уникальным фонтаном, Санаксарский монастырь; национально-культурный центр в селе Старая Теризморга и многие другие объекты, уже сейчас пользующиеся популярностью у гостей Мордовии», — уточнил глава региона.