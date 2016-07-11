Липецк, 11 июля, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Следственные органы Липецкой области установили местонахождение 17-летней девушки, пропавшей сразу после выпускного вечера. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ, почти две недели она жила в Москве, куда уехала поступать в вуз.

Цитата из х/ф «Приходите завтра». реж. Евгений Ташков. 1962. СССР Фрося Бурлакова

Девушка ушла из дома 24 июня на выпускной бал, а после мероприятия не вышла на связь с родственниками. Об исчезновении выпускницы в правоохранительные органы заявила ее мать. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Выяснилось, что девушка находилась в Москве, где жила почти две недели. Сейчас самостоятельную выпускницу доставили домой.

Следователи выясняют условия проживания девочки в семье, а также устанавливаются обстоятельства и причины ее ухода из дома. Расследование уголовного дела продолжается.