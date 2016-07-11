Орел, 11 июля, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Дело по признакам нарушения, НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Орловской области» закона «О защите конкуренции» возбуждено региональным УФАС, по заявлению одной из местных компаний.

Цитата из т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». реж. Вячеслав Бровкин. 1988. СССР Дело №21. Без ножа и кастета. Расследуя очередное дело, «Знатоки» неожиданно выходят на крупные хищения в обычном ДЭЗе

Как сообщил «Вечерний Орел», компания «Архитектура Строй Стандарт» заявилась на конкурс по отбору подрядчиков на проведение капремонта домов на ул. Октябрьская, 40 и ул. Салтыкова-Щедрина, 35, в Орле, квалификационный отбор прошла. Однако приказом директора фонда компании отказали в участии в конкурсе.

Компания оспорила решение в Арбитражном суде, который в начале июля вынес решение в пользу «Архитектура Строй Стандарт». Приказ директора Фонда капремонта был признан незаконным и отменен.

По данным «Орелграда», дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, причем речь идет о ремонте домов №№ 6 и 13 по улице Ленина, также в Орле. Соответчиком вступил курирующий данную сферу областной департамент ЖКХ.

«В конкурсной документации стоимость капремонта и строительного контроля за ним составила около 17 миллионов рублей. По мнению заявителя, организатор отбора — Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (НО «РФКР») — нарушил правила конкурса «путем затягивания сроков его проведения», — сообщает издание.