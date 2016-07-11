Фонд ЖКХ Орловской области заподозрили в нарушении закона о конкуренции
Орел, 11 июля, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Дело по признакам нарушения, НО «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Орловской области» закона «О защите конкуренции» возбуждено региональным УФАС, по заявлению одной из местных компаний.
Как сообщил «Вечерний Орел», компания «Архитектура Строй Стандарт» заявилась на конкурс по отбору подрядчиков на проведение капремонта домов на ул. Октябрьская, 40 и ул. Салтыкова-Щедрина, 35, в Орле, квалификационный отбор прошла. Однако приказом директора фонда компании отказали в участии в конкурсе.
Компания оспорила решение в Арбитражном суде, который в начале июля вынес решение в пользу «Архитектура Строй Стандарт». Приказ директора Фонда капремонта был признан незаконным и отменен.
По данным «Орелграда», дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, причем речь идет о ремонте домов №№ 6 и 13 по улице Ленина, также в Орле. Соответчиком вступил курирующий данную сферу областной департамент ЖКХ.
«В конкурсной документации стоимость капремонта и строительного контроля за ним составила около 17 миллионов рублей. По мнению заявителя, организатор отбора — Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (НО «РФКР») — нарушил правила конкурса «путем затягивания сроков его проведения», — сообщает издание.