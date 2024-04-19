Деревня Вистино, Ленинградская область, 11 июля, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Жители Петербурга и Ленинградской области познакомились с культурой ижор, малочисленного финно-угорского народа. Праздник «Гостеприимный этот край» состоялся в деревне Вистино Кингисеппского района. Об этом сегодня, 11 июня, собщает корреспондент ИА REGNUM.

Ветка Лаппалайнен Ижорский праздник

Мероприятие давно стало традицией для ижорской деревни Вистино, и число посетителей растет с каждым годом. На главной площади располагается ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесел. В этот раз гостей ждали мастер-классы по ткачеству, изготовлению ижорской куклы, гончарному мастерству, росписи по дереву, вышивке, дегустация национальной кухни, традиционные игры и даже катания на оленях. На сцене выступали фольклорные коллективы, звучали песни на финно-угорских языках.

Организаторы — сотрудники вистинского Ижорского музея — придумали для посетителей уникальное занятие. Участники привезли с собой клубки нитей для ткачества, цвет которых был символом воды, солнца, любви к родному краю. Каждый мог поучаствовать в создании большого разноцветного ковра. Но процесс еще не закончен, рассказывает Елена Кострова, директор музея: «Нити мы вплели, но клубочки еще остались. Теперь все гости нашего музея смогут приложить свою руку к общему труду. Музей — это не только экспонаты, это живая нить, которая при бережном обращении связывает тех, кто хочет быть частью этой культуры».

Елена Кострова считает, что празднику «Гостеприимный этот край» есть куда развиваться: «Хотелось бы через несколько лет создать представление на родном ижорском языке. Только для этого он должен быть понятен гостям. Интерес к ижорской культуре в последние годы значительно вырос, и сейчас мы возрождаем то, что так долго лежало в забвении. Поэтому впереди у нас много работы».

Самым древним населением Ленинградской области археологи считают финно-угорские народы. Сейчас на территории региона проживают представители пяти финно-угорских народов: водь, вепсы, ижора, тихвинские карелы и ингерманландские финны. Представители ижор в наши дни в основном проживают в Кингисеппском и Ломоносовском районах. Число жителей поселений, по данным 2010 года, — около 170 человек. К настоящему времени народ почти полностью ассимилирован, но жители ижорских поселений до сих пор помнят язык своих предков и говорят на нем. В 2009 году ижорский язык был включён ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира как «находящийся под значительной угрозой исчезновения».

Сохранение культуры, традиций и ремёсел ижор считается одной из важных задач правительства 47-го региона. В Центре коренных народов Ленинградской области проводятся курсы по изучению ижорского языка. А в уникальном музее ижорской культуры в Вистино представлены экспозиции предметов быта, традиционная одежда древних ижорцев, рыболовные принадлежности, а также археологические находки. Многие вещи, составляющие музейную экспозицию, — это подарки, сделанные местными жителями.