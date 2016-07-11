Ярославль, 11 июля, 2016, 17:28 — ИА Регнум. В Ярославле продолжают выявлять незаконную рекламу в зоне ЮНЕСКО. В первом полугодии 2016 года в историческом центре города обнаружено 874 незаконные рекламные конструкции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

фото сайта city-yaroslavl.ru

Из этого числа 844 конструкции размещались на фасадах зданий, 30 являлись отдельно стоящими. Демонтировано в общей сложности 433 конструкции. В мэрии отмечают: системная борьба с незаконной рекламой дает результат.

«Если год назад в зоне ЮНЕСКО практически ежедневно появлялась новая реклама, а работа по фасадным конструкциям только начиналась, то сейчас количество таких конструкций сокращается. Предприниматели осторожнее подходят к установке конструкций, поскольку видят, что работа по выявлению незаконной рекламы идет усиленно», — пояснил главный специалист юридического отдела комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля Алексей Старостин.

Ярославские историки, краеведы и градозащитники считают, что мэрии нужно усилить работу по упорядочиванию наружной рекламы в зоне ЮНЕСКО. По мнению заведующего кафедры регионоведения и туризма ЯрГУ Андрея Данилова, необходимо создать межведомственную комиссию, которая бы объединила усилия комитета по рекламе мэрии, департамента охраны объектов культурного наследия и общественности.

«Ситуация с наружной рекламой на исторических зданиях в Ярославле и, в целом, в России неприемлема. Зачастую реклама не соответствует эстетическому облику памятников, цветовой гамме, часто закрываются окна и арки. Нарушается облик города, теряется исторический дух места.

Есть и позитивные примеры, скажем, в Ярославле довольно неплохо выглядит реклама на здании Гостиного двора. Хороший пример — Плес, где всю рекламу стилизовали под 19 век. Мэрии необходимо усилить работу в этом направлении. Туристическая привлекательность города создается во многом внешним обликом памятников, и плохо, когда они искажены примитивной, грубой, кричащей рекламой», — считает Андрей Данилов.

Между тем, ярославские предприниматели не спешат принимать правила мэрии в игре на рекламном рынке города. По информации комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии, за шесть месяцев года на аукционах продавались 98 городских рекламных мест. Продано 63 места, по 35-ти торги не состоялись. Доход городского бюджета от реализованных рекламных мест составит 23, 5 миллиона рублей.