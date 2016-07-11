Ульяновск, 11 июля, 2016, 17:21 — ИА Регнум. По требованию прокуратуры Радищевского района министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области обеспечит квартирами трех девушек-сирот, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Татьяна Яблонская. Утро. 1954

В ходе проверки соблюдения органами власти законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения жильем граждан, нуждающихся в особой государственной защите, выявила и пресекла нарушения прав трех девушек, оставшихся в малолетнем возрасте без попечения родителей. Установлено, что одинокие матери данных жительниц региона умерли. В этой связи несовершеннолетних включили в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской области.

Вместе с тем прокуратурой выяснено, что региональное Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта до сих пор свои обязательства не исполнило. В этой связи прокурор Радищевского района направил в суд исковые заявления об обязании регионального Минстроя предоставить девушкам, оставшимся в малолетнем возрасте без попечения родителей, благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда, которые на сегодняшний день в полном объеме удовлетворены.