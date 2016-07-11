Красногорск, 11 июля, 2016, 17:46 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2016 года в Московской области при помощи камер фотовидеофиксации было выдано более 2 миллионов постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта Подмосковья.

Сотрудник ГАИ проверяет документы у таксиста. 1974

96% нарушений связано с превышением скоростного режима и свыше 70% из них фиксировались камерами на основных автомагистралях, проходящих по территории области.

Больше всего нарушений было выявлено на трассах М-5 «Урал» и М-7 «Волга» — 242 и 237 тысяч нарушений соответственно.

Любители быстрой езды также привлекались к ответственности и на региональных дорогах. На Волоколамском шоссе зафиксировано 37,5 тысяч нарушений, на Каширском и Старосимферопольском шоссе — по 28 тысяч.

Помимо этого водители не выполняли требования ПДД об остановке перед стоп-линией на перекрестке при запрещающем сигнале светофора и нарушали правила пересечения ж/д переездов. Также часто фиксировалось несоблюдение правил проезда перекрестка. Больше всего таких нарушений автовладельцы совершили в Подольске — свыше 13 тысяч.

Отметим, в настоящее время на подмосковных дорогах функционируют 302 автоматических комплекса фотовидеофиксации. В области продолжается внедрение региональной системы, что позволило превысить прошлогодние показатели по вынесенным постановлениям в 1,5 раза. Тем не менее количество ДТП на участках, оборудованных камерами, сократилось на 18%, а показатель смертности снизился почти на 60%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вскоре камеры на дорогах области могут начать фиксировать не только нарушения ПДД, но и нарушение экологических норм, выявляя любителей мусорить из окон своих автомобилей.