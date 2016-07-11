Киев, 11 июля, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев выполнил 95% политических обязательств, прописанных в Минских соглашениях и 100% в секторе безопасности этих соглашений. Об этом украинский президент цинично заявил сегодня, 11 июля, на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Добьём

Заявление Порошенко прозвучало на фоне непрекращающихся обстрелов в Донбассе, которые производят ВСУ. Ни один пункт Минских соглашений Киев не выполнил. Один из ключевых пунктов, которые должна выполнить украинская сторона — это провести конституционную реформу, децентрализовать власть и принять закон об особом статусе Донбасса. ничего этого на самом деле не сделано.

На этой же пресс-конференции Трюдо заявил, что Украина якобы сделала очень сложные шаги по выполнению Минских соглашений, а также подчеркнул, что нужно и дальше давить на Россию.

Напомним, Москва не раз указывала, что Киев просто не собирается выполнять Минские соглашения и подписал их исключительно потому, что потерпел военное поражение в Донбассе летом 2014 года и зимой 2015 года.