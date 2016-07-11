Ростов-на-Дону, 11 июля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Пользователи сервиса «Благоустройство города», который размещен на официальном портале администрации Ростова-на-Дону, просят проверить безопасность детских площадок. По мнению горожан, покрытия детских городков является прямой угрозой здоровью детей. Проверке должна быть подвергнута и установка детских горок, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля со ссылкой на появившееся сообщение в сервисе.

bg.rostov-gorod.ru Детская площадка

«Для покрытия застройщик использовал мелкую фракцию щебня. Из-за наклона грунта материал постоянно вымывается дождём, что приводит к увеличению расстояние между краем горки и покрытием. В данный момент расстояние превышает длину ноги трехлетнего ребёнка, что приводит к получению травм. В результате попадания мелкой фракции щебня раны они загнивают и плохо заживают», — сетует пользователь и просит заменить покрытие.

Отметим, что сервис «Благоустройство города», как сказано на портале, создан для оперативного решения проблем, которые касаются улучшения качества жизни в городе, развития инфраструктуры, транспорта, благоустройства. Обратились за помощью к властям посредством данного сервиса более 750 горожан, около 100 проблем поступили буквально на днях. В работе остаются около 150 сообщений, более 1,2 тыс. обращений удалось решить.