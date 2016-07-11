Москва, 11 июля, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Российская экологическая партия «Зеленые» подала в Центризбирком России документы, необходимые для заверения федерального списка кандидатов в Госдуму и списка кандидатов по одномандатным округам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

6 июля партия провела свой предвыборный съезд, на котором было выдвинуто на выборы в Госдуму 338 кандидатов по партийному списку и 157 по одномандатным округам. В одномандатных округах будут баллотироваться в частности экс-префект Северного административного округа Москвы, бывший замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь, который также возглавит партийный список, председатель движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко (также баллотируется по партийному списку) и сын лидера партии Сергей Панфилов.

Федеральный список кандидатов партии будет разбит на 40 региональных групп (по закону должно быть не менее 35). В частности, в московскую группу списка войдет супруга Олега Митволя Людмила.

В общефедеральную часть списка войдут четыре человека: Олег Митволь, Анатолий Панфилов, партийные активисты Аида Байдавлетова и Александр Трунов, сообщает ТАСС.