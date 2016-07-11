Москва, 11 июля, 2016, 17:06 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Протоколы

Не подписывать Парижское соглашение по климату призывают бизнесмены Владимира Путина. На днях письмо с такой просьбой направил президенту России глава РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) Александр Шохин.

«Реализация положений соглашения будет оказывать негативное влияние на темпы социально-экономического развития страны», — отмечается в письме. Предпринимателей пугают условия соглашения.

Россия, согласно подписанному в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в апреле этого года вице-премьером Александром Хлопониным документу, обязуется к 2030 году снизить выбросы до уровня 75% от объема 1990 года, а также выплачивать так называемый углеродный налог в качестве платы за выбросы. За счет этих средств, направляемых в Зеленый климатический фонд, по программе адаптации к глобальным изменениям климата будут спонсироваться развивающиеся страны. Для российского бизнеса налог, что называется, влетит в копеечку — 100 миллиардов долларов в год, то есть 9% ВВП. Это никак не устраивает предпринимателей, и вызывает тревогу.

На Бюро РСПП было принято постановление, в котором два предложения — 1) тщательно проанализировать проблему углеродного регулирования, создав рабочую группу из экспертов по энергетике, экологии, горнопромышленному комплексу, металлургии, транспорту, 2) направить главе государства письмо, с изложением позиции РСПП по вопросам рисков углеродного регулирования в России.

Все члены Бюро, как сообщают «Известия», проголосовали «за», кроме двоих — Чубайс и Дерипаска были «против». В РОСНАНО «Известиям» заявили, что Анатолий Чубайс выступает за присоединение России к Парижскому соглашению, его компанией уже разрабатывается ряд проектов по реальному снижению выбросов CO2. Позиция «Базового Элемента» несколько иная. По заявлению пресс-службы компании, «Базовый элемент» в целом поддерживает постановление РСПП от 14 июня 2016 года, «но в ее позитивной части: необходимости создания межфункциональной группы по разработке эффективного подхода к выполнению Россией условий Парижского соглашения».

Тем не менее, глава РСПП направил Владимиру Путину письмо большинства предпринимательского сообщества. В нем подчеркивается, что «обязательство к 2030 году сократить выбросы в атмосферу до 70−75% от уровня 1990 Россия уже перевыполнила, достигнув уровня 58%».

«Учитывая выполнение Россией обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, — сказано в письме РСПП В.В. Путину, — не должны реализовываться модели углеродного регулирования, связанные с дополнительной финансовой нагрузкой на базовые отрасли экономики, ростом затрат промышленности и населения.

Бизнесмены предложили президенту принять решение о ратификации Парижского соглашения только после проведения детального анализа социально-экономических последствий этого шага. Шага, прямо скажем, рискованного и сомнительного.