Ярославль, 11 июля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. 11 июля в Переславском районе Ярославской области на территории национального парка «Плещеево озеро» начал свою работу первый молодежный форум «Александрова гора», сообщает корреспондент ИА REGNUM. На него съехалось более ста пятидесяти участников из 25 регионов России, в основном студенты юридических вузов, а также будущие историки и богословы. Форум направлен на формирование патриотизма, одной из главных своих целей организаторы ставят нравственное воспитание молодежи.

ИА REGNUM

Форум проходит в рамках празднования 795-летия со дня рождения князя Александра Невского, который долгое время княжил на Переславской земле. В открытии форума принял участие советник Президента, сопредседатель «Ассоциации юристов России» Вениамин Яковлев.

«Задача юриста — верить и служить, такая же задача и у священников. Я хочу, чтобы ребята пообщались между собой. В юридической профессии очень важна нравственной сторона. Не даром говорится, что самое страшное в нашей профессии — высококвалифицированный юрист с отсутствующей нравственностью», — сказал на открытии форума Вениамин Яковлев.

Мероприятие проходит рядом с Александровой горой, где по преданию в 13 веке располагалась усадьба князя, а позже — монастырь.

«Форум — это продолжение больших мероприятий, которые приурочены к предстоящему празднованию 800-летия святого благоверного князя. Надеемся, что «Александрова гора» приобретет со временем широкую популярность и масштабность», — заявил заместитель губернатора Ярославской области Александр Краснов.

Перед собравшимися выступил епископ Переславский и Угличский Феодор.

«Александр Невский княжил, когда Русь находилась в тисках. С Востока на нее нападали татаро-монголы, с запада — рыцари, по приказу римского понтифика. Александр Невский сделал нравственный выбор, который предопределил историю России. Поняв, что Восток завоевывает тело, а Запад порабощает душу он стал бороться с западной агрессией», — заявил епископ Феодор.

Участники форума проведут в палаточном городке неделю. За эту неделю они совершат экскурсии по святым местам Переславля-Залесского, в дендросад, пройдут мастер-класс исторического костюма и вооружения воинов XIII века, а также прослушают лекции исторической, юридической и богословской тематики.