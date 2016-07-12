Москва, 12 июля, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Агеев («Справедливая Россия») обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разобраться в ситуации с вырубкой парка «Кусково» — копия депутатского запроса имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В июне для подготовки к строительству участка Северо-Восточной хорды от 4-го транспортного кольца до района Вешняки началась вырубка деревьев на территории уникального лесопарка «Кусково», это событие вызвало большой общественный резонанс и недовольство местных жителей, отмечает Агеев.

Депутат обратил внимание на то, что в ответ на его обращение от 17 марта 2016 года, 4 мая 2016 года было получено письмо от заммэра Москвы Марата Хуснуллина, в котором заверили, что «планируется вырубка незначительной части деревьев, в основном поросль». «Однако, по оценкам общественных организаций, только 22 июня 2016 года в парке «Кусково» было вырублено 4 гектара лесного массива, а планируется вырубить еще 16 гектаров. Сложно назвать такую площадь вырубки «незначительной». Кроме того, очевидно, что, в основном, вырубке подверглись ценные многолетние деревья, составляющие уникальный природный ландшафт парка, а не «поросль», — констатирует Агеев в обращении.

Также, пишет парламентарий, общественные обсуждения, которые проводились 21 августа 2015 года, напрямую не затрагивали тему строительства хорды и представлялись как обсуждения по приданию парку статуса особо охраняемой природной территории регионального значения. Сама идея этих обсуждений противоречит пункту 6 статьи 105 Лесного кодекса РФ, не допускающей изменение границ городских лесов, которое уменьшает их площадь, указал депутат. «Соответственно, можно сделать вывод о том, что полноценных публичных слушаний по новому проекту участка Северо-Восточной хорды, проходящей через парк «Кусково», проведено не было, что противоречит части 4 пункта 1 статьи 68 статьи Градостроительного кодекса города Москвы, а мнение граждан, высказанное на публичных слушаниях в 2012 году, во внимание не принято», — пишет он.

По мнению Агеева, есть основания полагать, что строительство такой крупной дороги с предполагаемым большим автомобильным потоком в данной парковой местности невозможно из соображений безопасности. Дело в том, что под предполагаемым участком Северо-Восточной хорды проходит крупный люберецкий канализационный коллектор, который построен 54 года назад и нуждается в регулярном ремонте. Согласно данным независимого исследования, проведенного защитниками парка, строительство дороги над этим объектом может привести к провалам дорожного полотна, провалам грунта в самом историческом парке «Кусково» и рядом с его основными историческими достопримечательностями: «Усадьбой Кусково» и Храмом Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках, также это может привести к массовому загрязнению нечистотами парка и прилежащих территорий, указал депутат.

Агеев просит Собянина разобраться в ситуации — «требуется устранить все нарушения законодательства, допущенные при подготовке к строительству, приостановить подготовку к строительству данного участка Северо-Восточной хорды и вырубку деревьев в парке «Кусково». «Требую еще раз проверить все возможные риски строительства данного участка Северо-Восточной хорды, связанные с опасностью прорыва коллектора или его обрушения в отдельных местах», — говорится в документе.

Так, полагает депутат, «необходимо провести новые публичные слушания для того, чтобы услышать и учесть позицию местных жителей по этому вопросу». Он требует создать специальную объективную комиссию, состоящую из представителей мэрии города Москвы, представителей подрядчика, а также независимых представителей различных общественных организаций и жителей района Вешняки. «Комиссия должна заниматься организацией новых публичных слушаний и решением вопросов о материальной компенсации или переселении людей, чье материальное и бытовое положение ухудшилось из-за строительства данного участка Северо-Восточной хорды», — говорится в обращении. В состав комиссии предлагается включить руководителя общественного движения «Центр защиты прав москвичей» Александра Корсунова от партии «Справедливая Россия».

«В случае, если вышеизложенные правонарушения не будут устранены, то я буду вынужден поддержать коллективный иск жителей района для обжалования действий Департамента строительства города Москвы и АО «Мосинжпроект» в судебном порядке», — пишет Агеев.