Гаага, Нидерланды, 11 июля, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) «многократно» пользовались маршрутами беженцев, чтобы попасть в Европу. Об этом со ссылкой на отчет антитеррористического агентства Нидерландов передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

Летом и осенью 2015 года они перебирались из Сирии в Грецию и Турцию, а некоторые подали заявку на получение убежища в странах ЕС.

Информация, полученная от разведывательных служб, показывает что «многие десятки бойцов ИГИЛ (запрещено в РФ) осели в Европе или находятся на пути туда». Они находятся под командованием сирийского отделения ИГИЛ (запрещено в РФ) и пользуются поддержкой местных террористических ячеек. Поэтому риск дальнейших нападений в Европе в ближайшем будущем реален.

Агентство в Гааге не уточняет количество таких боевиков и целевые страны для них, но отмечает, что после остановки миграционных потоков эти маршруты «более неинтересны».