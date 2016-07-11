Москва, 11 июля, 2016, 16:57 — ИА Регнум. 18 июля 2016 года в 13:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится пятое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Ход избирательной кампании в наиболее конкурентных одномандатных округах».

В ходе мероприятия участники определят причины появления, специфику и региональные отличия наиболее конкурентных одномандатных округов. Будет рассмотрена специфика позиционирования в избирательных округах известных российских политиков, участвующих в кампании 2016 года, а также используемые технологические приемы. Эксперты круглого стола обсудят идеальные образы кандидатов, востребованные электоратом, и также их использование кандидатами в наиболее конкурентных округах.

Экспертный клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». На заседаниях клуба ежемесячно обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.

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