Хельсинки, 11 июля, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Принятая в рамках саммита альянса в Варшаве (Польша) совместная декларация Европейского союза и НАТО — это хорошая новость для Финляндии. Хельсинки имеет отличную возможность проявить себя в подобном сотрудничестве. Такое мнение высказал специалист в области кибепреступности Ярно Лимнелл из университета Аалто (Финляндия), сообщает сегодня, 11 июля, финское издание The Helsinki Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО

Напомним, как сказано «Совместной декларации руководителей ЕС-НАТО», военный блок НАТО и Европейский союз собираются в 2017 и 2018 годах провести параллельные учения по противодействию гибридным угрозам. В документе говорится, что ЕС и альянс намерены вместе работать над анализом, предупреждением и ранним обнаружением гибридных угроз, своевременно обмениваться информацией и разведданными. По словам Лимнелла, финский опыт в этой области ценится очень высоко.

Как сообщало ИА REGNUM, финская делегация во главе с президентом страны Саули Ниинисте посетила саммит НАТО, который проходил 8−9 июля в Варшаве.

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