Москва, 11 июля, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Пять российских высших учебных заведений: МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ и НГУ — попали в довольно престижный международный рейтинг учебных заведений, который составляет организация Center for World University Ranking (CWUR). Рейтинг опубликован сегодня, 11 июля, на сайте организации.

Скульптуры студентов у здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

CWUR базируется в Саудовской Аравии. Свой рейтинг вузов организация публикует с 2012 года. Рейтинг состоит из тысячи учебных заведений по всему миру, которые отбираются по нескольким ключевым критериями. В частности, по таким, как качество образования и количество патентов, получаемых сотрудниками вузов.

В этом году МФТИ попал в 20 по критерию качества образования. В общем рейтинге МГУ занял 77-е место, МФТИ — 218-е, СПбГУ — 430-е, МИФИ — 756-е, НГУ — 959-е.