Москва, 11 июля, 2016, 16:48 — ИА Регнум. Перечень документов, представляемых при реорганизации юрлица в форме присоединения, предлагается расширить за счет данных об отчетности этого юрлица. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Татарии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

В последнее время на территории РФ увеличивается количество юрлиц, прекращающих свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения к юрлицам, зарегистрированным на территории других регионов, отмечают авторы инициативы. Действующее законодательство о госрегистрации позволяет недобросовестным лицам уклоняться от налогообложения, а также проводить незаконные финансовых операций по обналичиванию денежных средств и создавать неравные конкурентные условия для добросовестных налогоплательщиков, уходить от денежных обязательств перед бюджетом, считают авторы законопроекта.

Согласно законопроекту, юрлицо будет обязано перед процедурой реорганизации предоставлять в уполномоченный орган данные своей финансовой отчетности, а также данные о перечислении страховых взносов в пенсионный фонд .

Кроме того, если речь о присоединении юрлица к обществу с ограниченной ответственностью (ООО), среди необходимых документов юрлица будут предоставлять решение общего собрания участников ООО об увеличении основного капитала ООО. Сейчас минимальный размер уставного капитала ООО составляет 10 тысяч рублей. «В настоящее время в законодательстве отсутствует обязанность для обществ с ограниченной ответственностью после завершения процедуры реорганизации увеличивать свой уставный капитал. Таким образом, при наличии требований кредиторов к присоединяемым юридическим лицам, в сумме составляющим гораздо большую величину, чем размер уставного капитала, удовлетворение требований кредиторов становится невозможным», — поясняют авторы законопроекта.

Документ «направлен на защиту прав кредиторов и иных лиц перед недобросовестными лицами, уклоняющимися от своих обязательств», отмечают парламентарии.