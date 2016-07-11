Вологда, 11 июля, 2016, 19:53 — ИА Регнум. В Вологде завершился VII Международный кинофестиваль VOICES. Торжественная церемония закрытия состоялась 9 июля, главный приз получила российско-грузинская картина «Тэли и Толи» режиссёра Александра Амирова.

Цитата из х/ф «Тэли и Толи». реж. Александр Амиров. 2015. Россия-Канада-Грузия-Греция Джигит, девушка, горы

«Тэли и Толи» — история, происходящая в горах Северного Кавказа, фильм о простых и наивных людях, которых сегодня пытаются разделить официальной границей, а они хотят жить в мире и согласии, не взирая на национальности и реалии времени…

«Из всех шести работ это, пожалуй, самая зрительская. Фильм оказался очень близок российской и в частности вологодской аудитории. Действие происходит в Грузии, сама страна для нас привлекательная, играют известные актёры, близок и понятен юмор фильма… После показа зрители окружили режиссёра, картину в тот день ещё долго обсуждали…», — рассказывает пресс-атташе VOICES-2016 Мария Кособокова.

Победителя фестиваля среди шести представленных в конкурсе фильмов из Германии, Франции, Армении, Исландии, Чехии и Словакии, Грузии и России выбирали сами зрители. Голосование происходит сразу после фильма, зрители выходят из зала и отдают бумажки с рейтингом от 1 до 5 баллов.

Специальный приз фестиваля «Талант без границ» получил почетный гость фестиваля, режиссёр Марлен Хуциев. На церемонии закрытия зал приветствовал мэтра стоя.

В рамках фестивальной программы прошла творческая встреча с Марленом Хуциевым и был показан его фильм «Застава Ильича». Специально для VOICES-2016 картину везли из Москвы на плёнке.

Пресс-служба фестиваля VOICES Марлен Хуциев

За 3 фестивальных дня жители и гости Вологды успели посмотреть 6 конкурсных и около 30 внеконкурсных картин, 1 спектакль, смогли послушать 3 концерта на Пикнике и 1 уникальный киноконцерт «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова под аккомпанемент певицы Саши Фрид и ее джаз-бэнда.

«Седьмой фестиваль прошёл в короткие сроки, многие зрители хотели, чтобы он продлился дольше. На многих показах были аншлаги, например на фильм «Монах и бес» Николая Досталя в кинотеатре «Ленком», который вмещает 700 человек, мест не хватило, зрители сидели на ступеньках. Картина снималась в деревне Семёнково Вологодской области, и был огромный интерес к этому фильму», — сообщает Мария Кособокова.

Специальными гостями VOICES-2016 стали директор французского кинофестиваля «Лез Арк» Гийом Кало, директор фестиваля короткометражного кино «Арткино» Сергей Тютин, директор международного фестиваля документального кино «Докер» Ирина Шаталова, продюсер Евгений Гиндилис и многие другие.

Смотр закрылся французско-бельгийским фильмом «Неизвестная» братьев Дарденн. В 2016 году картина была номинирована на Золотую пальмовую ветвь.

«Следующий VOICES состоится через год, мы хотели бы сделать его как раньше — минимум в пять дней. Посмотрим, как будет обстоять дело с финансированием, надеемся, что на следующий год будет больше средств и больше возможностей», — комментирует пресс-атташе фестиваля.