Новосибирск, 11 июля, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Власти Новосибирска планируют завершить в 2016 году строительство 16 проблемных домов, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Юрий Степанов. Строители. 1963

«Сейчас на контроле муниципалитета числятся 46 проблемных объектов, которые находятся в разной стадии строительства, и ситуация на объектах разная. В этом году мы планируем сдать в эксплуатацию 16 домов. В прошлом году было достроено 18 объектов вместо 15-ти заявленных. Так год от года мы работаем над этой проблемой, в решении которой важна не только последовательность, но и активная позиция самих жителей», — заявил сегодня, 11 июля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания на некоторые из проблемных объектов.

Например, жильцы долгостроя на ул. Кошурникова, 2/1 создали ЖСК «Феникс» и собрали дополнительные средства (около 70 млн рублей) для завершения строительства и введения дома в эксплуатацию. По словам градоначальника, власти также внесли свою лепту — нашли застройщика, который вложил средства в окончание строительства объекта. Это удалось сделать в рамках действовавшего тогда закона Новосибирской области № 108-ОЗ, когда можно было за счёт выделения земельного участка привлечь к строительству проблемного объекта инвестора. Таким образом, дом — 154 квартиры, 10 тыс. кв. метров жилья — скорее всего, будет сдан в эксплуатацию в этом году.

«Необходимо обращать особое внимание на то, с кем вы заключаете договор и куда вносите свои деньги», — отметил Локоть, обращаясь к новосибирцам. Он подчеркнул, что информация и о добросовестных компаниях, и о застройщиках, попавших в «проблемные» списки, доступна для горожан.

В свою очередь заместитель председателя совета депутатов города Новосибирска ИА REGNUM акцентировал внимание на том, что горсовет «в рамках своих полномочий в своё время принял решение о предоставлении льгот для обманутых дольщиков, льгот по арендной плате за землю».

Самым проблемным власти считают объект в Закаменском микрорайоне. «Эта территория оказалась самой трудной, где недострой достигает около двух миллиардов рублей. Мы постоянно занимаемся этой проблемой: там было шесть недостроенных объектов, два из них уже введены в эксплуатацию. Пришлось этот вопрос разбить на части и решать его постепенно. Последовательно мы достигнем желаемого результата», — уверен Локоть.