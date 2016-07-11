Волгоград, 11 июля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В Волгограде работники дорожно-строительной фирмы вынуждены с марта месяца сидеть без зарплаты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 11 июля, отвечать за нарушение прав сотрудников на своевременную оплату труда придется руководителю коммерческой организации. В настоящее время по факту задержки зарплаты возбуждено и расследуется уголовное дело.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Заработную плату, по данным следствия, бывшее руководство дорожно-строительной фирмы с марта текущего года и по настоящее время не выплачивало более 100 своим подчиненным. Общая сумма задолженности перед ними составила около 6 миллионов рублей. Между тем, за этот период на счет организации поступила значительная сумма, достаточная для оплаты труда работников. Однако эти деньги были потрачены на хозяйственные нужды предприятия, а не на оплату труда ее работников.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства сложившейся ситуации. Допрашиваются работники фирмы, пострадавшие от действий недобросовестного работодателя. Предпринимаются меры к погашению перед ними задолженности.

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Напомним, в апреле текущего года под уголовное преследование за частичную невыплату заработной платы своим сотрудникам попал бывший генеральный директор коммерческой организации, специализирующейся на добыче и переработке нефти. 146 работников фирмы не получали честно заработанные деньги на протяжении полугода. Общая сумма долга приблизилась к 14 млн рублей. При этом на расчетных счетах организации имелось достаточно денежных средств, чтобы расплатиться с сотрудниками.

Добавим, что на начало июня, по данным Росстата, задолженность работодателей перед сотрудниками организаций и предприятий по заработной плате выросла за месяц на 4,8% и составила 22,5 млн рублей. После Ростовской области Волгоградская стоит на втором месте по сумме долга по зарплате среди регионов ЮФО.