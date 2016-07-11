Астана, 11 июля, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела, возбужденного против чимкентского бизнесмена Тохтара Тулешева по обвинению в организации государственного переворота.

Ад. Неизвестный художник. Начало XVI века

Напомним, владелец пивоваренного завода «Шымкентпиво» Тохтар Тулешев был задержан правоохранительными органами во время спецоперации, проводимой спецназовцами, 30 января 2016 года в Чимкенте в отеле «Риксос Хадиша Чимкент».

После задержания, подробности которого хранились в строжайшем секрете, Тулешева отправили в Астану.

Спустя полгода после ареста, на следующий день после терактов в Актюбинске, Комитет национальной безопасности провел экстренную пресс-конференцию, на которой сообщил: Тулешов ранее вел подготовительную работу, а в 2015 году активно предпринимал конкретные шаги по подготовке к насильственному захвату власти. Также Тулешов, по данным следствия, намеревался дестабилизировать обстановку в стране «путем создания очагов напряженности, организации акций протеста и массовых беспорядков». Кроме того, как отметили представители КНБ, чимкентский бизнесмен планировал сформировать так называемое альтернативное правительство и изменить структуру действующей власти.

Следственным органам даже удалось установить, что и земельные митинги против поправок в Земельный кодекс Казахстана, дающих право иностранцам брать в аренду землю сельхозназначения сроком до 25 лет, которые прошли в ряде городов страны, были профинансированы и инициированы именно Тохтаром Тулешевым еще в конце 2015 года.

И вот сегодня, 11 июля, спустя месяц после той памятной пресс-конференции, официальный представитель Комитета национальной безопасности Казахстана Руслан Карасев сообщил, что следствие в отношении столь опасного преступника, скрывавшегося под видом обычного бизнесмена, завершено.

По словам Карасева, Тулешеву инкриминируются следующие статьи Уголовного Кодекса: похищение человека, незаконное лишение свободы, пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности, разбой, создание и руководство преступной организацией, создание и руководство транснациональным преступным сообществом, финансирование деятельности преступной группы, бандитизм, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта, дача взятки, убийство, истязание и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

В уголовном деле помимо Тохтара Тулешева фигурируют еще 25 человек и более 300 проходят в качестве свидетелей.

Основная цель, которую, по данным КНБ, преследовал этот криминальный гений — стать президентом Казахстана. Он был настолько одержим этой мечтой, что даже смонтировал в фотошопе свою фотографию рядом с Акордой (резиденцией президента Казахстана — прим. ИА REGNUM). Следователям, проводившим обыск вещей Тулешева, удалось обнаружить этот уникальный снимок.

Его официальный представитель КНБ продемонстрировал журналистам.

«Фотография на слайде — это не монтаж пресс-службы КНБ. Она была обнаружена на одном из личных компьютеров Тулешова. Это еще один реальный штрих к его амбициям и психологическому портрету», — подчеркнул при этом Карасев.

По данным КНБ, чимкентский бизнесмен основательно изучил опыт киргизских революций. После чего пришел к выводу, что госпереворот можно осуществить лишь с помощью массовых беспорядков, которые лучше всего осуществить на Западе Казахстана.

Согласно планам Тулешева, после того как на западе страны вспыхнули бы беспорядки, он бы выдвинул действующей власти свой ультиматум: дать ему должность вице-президента, а затем и вовсе передать ему власть.

«Тулешов считал, что в западном регионе имеются протестные группы, которые он мог бы использовать в своих интересах, апеллируя к социально-экономическим и другим проблемам. На волне спровоцированных акций протеста и массовых беспорядков он планировал выдвинуть ультиматум действующей власти и ввести для себя должность вице-президента, а в последующем возглавить страну. Процесс подготовки начался еще в прошлом году. Имеются свидетельские показания близкого окружения Тулешова, что в конце 2015 года он поручил одному из своих доверенных лиц передать крупную сумму денежных средств и пакет с документами по земельным вопросам жителям города Атырау, которые стали организаторами апрельской акции протеста. В свою очередь указанные лица организовали несанкционированные митинги в апреле в городе Атырау и в мае в Алма-Ате», — сообщил Карасев.

При этом, по данным следствия, даже находясь в заключении, Тулешев продолжал реализовывать задуманное.

«Находясь в следственном изоляторе, Тулешов через лиц, имеющих к нему доступ, пытался организовать массовые беспорядки в городе Сары-Агач Южно-Казахстанской области. Он распорядился организовать не менее пяти тысяч человек, каждому из которых планировалось выдать 100−200 долларов. Далее планировалось создать палаточный лагерь на центральной площади Сары-Агача и устроить погромы. Кроме того, Тулешов занимался подготовкой программных документов по внесению изменений в действующее законодательство», — рассказал Карасев на брифинге.

Он также добавил, что следствию даже удалось определить круг лиц, которых бизнесмен планировал пригласить в альтернативное правительство.

«Задокументированы телефонные переговоры Тулешова с определенными лицами, которых он собирался привлечь в собственное альтернативное правительство. Для демонстрации перед сообщниками серьезности намерений и своих организаторских способностей в августе 2015 года Тулешовым под прикрытием празднования дня рождения отца были проведены в Южно-Казахстанской области масштабные военно-спортивные мероприятия, в которых ему удалось задействовать военнослужащих со штатным оружием, тяжелую военную технику и три боевых самолета войсковых частей регионального командования ЮГ Министерства обороны. По специальному приглашению Тулешова на данное мероприятие прибыли представители зарубежных частных военных компаний, наемники так называемые, которые демонстрировали навыки устранения и защиты охраняемого лица от нападения», — выдал очередную порцию устрашающей информации представитель КНБ.

Сообщается, что чимкентский бизнесмен также решил заручиться поддержкой криминальных авторитетов. Согласно результатам следствия, ему удалось установить тесные контакты с Асланом Усояном (российский вор в законе, известный как дед Хасан. Убит 16 января 2013 года — прим. ИА REGNUM), Георгием Сорокиным по прозвищу Жора Ташкентский, Гафур-Арсланбеком Рахимовым по кличке Черный Гафур, Нозимом Джумаевым по кличке Максим Бухарский и Ильясом Султановым, более известным как дядя Ильяс. Все эти люди, как отметил Карасев, являются членами транснациональной группировки «Братский круг».

«Зафиксировано, что Тулешов несколько раз устраивал «сходки» с участием Усояна, Сорокина и Рахимова и других. Взамен оказываемой им помощи Тулешов получил от них возможность оказывать влияние на уголовную преступную среду в Южном Казахстане и формировать ее в руководящее звено так называемых «смотрящих» лиц, которые отвечали за сбор денежных средств и разрешали криминальные споры. Следствием доказано, для реализации криминальных амбиций и укрепления авторитета Тулешов сформировал на базе службы охраны своих предприятий собственную организованную преступную группу, которая имела вооруженное боевое звено и беспрекословно исполняла все его указания», — добавил Карасев.

На фоне глобальных целей Тулешева совсем неудивительным выглядит то, как он назвал свой боевой отряд. Он зарегистрировал его как охранное агентство «СМЕРШ» (СМЕРШ — название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны, расшифровывающееся как «Смерть шпионам» — прим. ИА REGNUM). Однако впоследствии Тулешев переименовал «СМЕРШ» в «Вымпел Group». В данный отряд, по данным следствия, входило около 90 высокопрофессиональных бойцов.

«Установлено, что для нужд своей организованной группы Тулешов лично и через подчиненных ему людей незаконно приобрел огнестрельное оружие и взрывчатые вещества. В ходе проведения обысков на предприятиях и других объектах недвижимости, принадлежащих Тулешову, из специально оборудованных тайников было изъято более 10 единиц криминального огнестрельного оружия, боевые гранаты, тротиловые шашки и большое количество боеприпасов. Дополнительно в распоряжении преступной группы Тулешова находилось более 60 единиц служебного оружия, зарегистрированного на его охранные фирмы. Следствие располагает доказательствами, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег. Вкупе со страстью к богемному образу жизни это привело к формированию крупных долгов перед банками второго уровня Казахстана, так и перед лидерами «Братский круг». Их совокупный размер составил более 200 миллионов долларов (13 млрд руб.). Именно в этот период у Тулешова возникла идея насильственного захвата власти в стране», — отметил Карасев.

Интересно и то, что планируя осуществить захват власти в Казахстане, Тулешов немалое внимание уделял своему международному имиджу — в первую очередь в России. Согласно фотографиям, которые Карасев продемонстрировал на брифинге, чимкентский бизнесмен Тохтар Тулешов является членом Союза журналистов России, экспертом Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы Российской Федерации, председателем думского Экспертного совета по экономическому сотрудничеству России, Казахстана и Белоруссии, председателем Экспертного совета по вопросам религии и общественных организаций СНГ при Государственной Думе, награжден знаком Ордена тамплиеров, как представитель российского дворянства, являлся руководителем казахстанского филиала российской некоммерческой организации «Центр анализа террористических угроз и конфликтов малой интенсивности» (ЦАТУ), и т. д.

«Тулешову вручено большое количество наград и медалей общественных организаций, ему приписывалось участие в миротворческих миссиях и освобождении заложников в Ливии. Сам он позиционировал себя как общественный и политический деятель, меценат, журналист и политолог с ярко выраженными интеграционными взглядами. За рубежом выставлял себя в качестве лидера казахстанского общественного мнения, способного оказывать влияние на политическую ситуацию в стране», — подчеркнул Карасев.

Кроме того, официальный представитель сообщил о пособниках Тулешева в высших политических и военных кругах Казахстана. Ими оказались бывшие первый заместитель генерального прокурора Ильяс Бахтыбаев, руководитель Департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области Хибратулла Доскалиев, а также командиры воинских частей Бекзат Жумин и Кайрат Пернебаев.

В завершение брифинга Руслан Карасев сообщил, что за все совершенное Тулешеву грозит до 15 лет лишения свободы.