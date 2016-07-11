Екатеринбург, 11 июля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Нельзя верить предвыборным обещаниям об увеличении зарплат и пенсий в пять раз, поскольку в случае реализации такого сценария Россия обанкротится. Об этом 11 июля в ходе встречи с членами «Единой России» в Екатеринбурге заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM

«Давайте по-честному. Кто бы ни был сейчас у власти, он не сможет увеличить зарплаты в пять раз и пенсии увеличить в несколько раз, если он, конечно, не хочет по миру пустить всю страну, обанкротить государство и уничтожить бюджет», — сказал Медведев.

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.